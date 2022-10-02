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МЛС 2026
Цинциннати - Чикаго Файр
Цинциннати - Чикаго Файр: обзор матча 02 октября 2022
Цинциннати
02.10.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 46 тур
2 : 3
Завершен
Чикаго Файр
78'
Л. Акоста
89'
Б. Васкес
56'
Д. Дуран
59'
Б. Гутьеррес
75'
Д. Дуран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Чикаго Файр
90'
+9
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
90'
+5
Желтая карточка
Р. Чикош
Красная карточка
С. Сантос
90'
+5
90'
Замена
J. Casas
️️️️
Б. Гутьеррес
ГОЛ! 2:3!
Б. Васкес
Пас отдал
О. Нвободо
89'
Замена
Д. Баджи
️️️️
G. Cameron
88'
Желтая карточка
Y. Kubo
81'
ГОЛ! 1:3!
Л. Акоста
78'
77'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
S. Ivanov
75'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дуран
Пас отдал
Б. Гутьеррес
Замена
С. Сантос
️️️️
Бреннер
73'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
А. Пауэлл
72'
68'
Желтая карточка
М. Пинеда
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
Б. Гутьеррес
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дуран
Пас отдал
Б. Гутьеррес
Желтая карточка
Н. Хагглунд
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
8
Крис Мюллер
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
33
Victor Bezerra
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
2-1-3-1-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
5
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
20
Бреннер
2
Пауэлл
9
Васкес
2-2-1-1-5
3
5
Чикош
2
Секулич
31
Наварро
22
Пинеда
11
Гутьеррес
8
Мюллер
22
Дуран
91
22
Теран
18
2
Пауэлл
22
Матаррита
22
Матаррита
2
Пауэлл
5
14
Баджи
14
Баджи
5
8
Морено
7
7
8
Морено
20
Бреннер
19
Сантос
19
Сантос
20
Бреннер
91
29
Наварро
29
Наварро
91
11
Гутьеррес
37
37
11
Гутьеррес
Остались в запасе
Цинциннати
Чикаго Файр
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
27
Kendall Burks
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
33
Victor Bezerra
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
33
Victor Bezerra
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Цинциннати - Чикаго Файр
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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