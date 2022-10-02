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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Шахтер Караганда
Тобол - Шахтер Караганда: обзор матча 02 октября 2022
Тобол
02.10.2022, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
17'
С. Мужиков
74'
Д. Йованчич (П)
82'
С. Дебле
39'
С. Букорац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Шахтер Караганда
83'
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
Ф. Мусабеков
83'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
E. Kobzar
Замена
В. Васильев
️️️️
З. Тошич
83'
Замена
А. Марочкин
️️️️
С. Дебле
83'
ГОЛ! 3:1!
С. Дебле
82'
Желтая карточка
А. Аманович
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Йованчич
74'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
А. Тагыберген
73'
Желтая карточка
С. Жарынбетов
68'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Вукадинович
63'
56'
Замена
И. Свиридов
️️️️
Р. Муртазаев
48'
Желтая карточка
М. Сапанов
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Букорац
ГОЛ! 1:0!
С. Мужиков
17'
16'
Желтая карточка
Ф. Мусабеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Тимур Акмурзин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Александр Москаленко
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
26
Джордже Чосич
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
21
Фархат Мусабеков
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
25
Мирам Сапанов
ЦФ
0
F. Gligorov
ЦФ
99
Evgeny Kobzar
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
47
Владислав Васильев
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Шахтер Караганда
26
Темур Мустафин
ЦЗ
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
3-2-4-1
1
Акмурзин
55
Аманович
5
Томашевич
2
Малый
29
Йованчич
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
8
Дебле
5
Вукадинович
7
Мужиков
18
Тошич
2-4-4
30
Шацкий
26
Чосич
72
Позняк
7
Муртазаев
21
Мусабеков
25
Букорац
88
Каньяс
9
Таттыбаев
99
0
25
Сапанов
18
Тошич
47
Васильев
47
Васильев
18
Тошич
8
Дебле
22
Марочкин
22
Марочкин
8
Дебле
5
Вукадинович
37
Сергеев
37
Сергеев
5
Вукадинович
8
Тагыберген
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
8
Тагыберген
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
21
Мусабеков
9
Чогадзе
9
Чогадзе
21
Мусабеков
99
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
99
Остались в запасе
Тобол
Шахтер Караганда
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Александр Москаленко
26
Темур Мустафин
ЦЗ
18
Абылайхан Назымханов
АП
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
18
Абылайхан Назымханов
АП
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Главный тренер
Вахид Масудов
Статистика матча Тобол - Шахтер Караганда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
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