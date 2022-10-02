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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк: обзор матча 02 октября 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
02.10.2022, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 46 тур
1 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
68'
Д. Коста (П)
25'
С. Кордова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
М. Касерес
90'
+4
Замена
S. Kljestan
️️️️
Р. Пуч
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Луна
86'
Замена
Д. Мерам
️️️️
Б. Овьедо
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
86'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Д. Коста
80'
Замена
К. Кабрал
️️️️
С. Грандсир
79'
72'
Замена
П. Руис
️️️️
С. Калдуэлл
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Коста
68'
58'
Замена
Д. Луна
️️️️
J. Loffelsend
58'
Замена
А. Хулио
️️️️
С. Кордова
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Р. Эдвардс
46'
Желтая карточка
Чичарито
45'
+1
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Кордова
Пенальти не реализован!
Р. Пуч
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
2-3-3-2
31
Бонд
4
Касерес
4
Кулибали
8
Дельгадо
10
Пуч
16
Бругман
11
Коста
44
Эдвардс
7
Грандсир
22
Араухо
14
Чичарито
3-2-3-2
18
МакМат
30
Силва Марсело
15
Глад
19
22
Эррера
16
Овьедо
8
Охеда
12
Калдуэлл
11
Саварино
3
Броди
16
Кордова
44
Эдвардс
77
Гаспер
77
Гаспер
44
Эдвардс
7
Грандсир
91
Кабрал
91
Кабрал
7
Грандсир
10
Пуч
16
16
10
Пуч
11
Коста
8
8
11
Коста
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
12
Калдуэлл
17
Руис
17
Руис
12
Калдуэлл
16
Овьедо
22
Мерам
22
Мерам
16
Овьедо
19
10
Луна
10
Луна
19
16
Кордова
11
Хулио
11
Хулио
16
Кордова
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
33
Джонатан Клинсман
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
24
Tomas Gomez
ВР
13
Nick Besler
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
13
Nick Besler
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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