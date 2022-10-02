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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Люнгбю
Брондбю - Люнгбю: обзор матча 02 октября 2022
Брондбю
02.10.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Люнгбю
16'
А. Слимане
18'
Н. Валлис
76'
О. Швартау
8'
Ф. Гиткьяер
60'
К. Йоргенсен
88'
С. Атли Магнуссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Люнгбю
90'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
Л. Хей
88'
ГОЛ! 3:3!
С. Атли Магнуссон
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
Н. Валлис
86'
83'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
М. Вестергор
82'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
А. Финнбогасон
Желтая карточка
Й. Радошевич
81'
Замена
Д. Белл
️️️️
А. Слимане
79'
ГОЛ! 3:2!
О. Швартау
Пас отдал
К. Каппис
76'
72'
Желтая карточка
К. Винтер
70'
Замена
К. Винтер
️️️️
Ф. Гиткьяер
70'
Замена
M. Kristensen
️️️️
Т. Чуквуани
68'
Желтая карточка
П. Грегор
Замена
М. Квистгарден
️️️️
М. Дивкович
64'
Замена
К. Каппис
️️️️
М. Греве
64'
60'
ГОЛ! 2:2!
К. Йоргенсен
Пас отдал
Л. Хей
ГОЛ! 2:1!
Н. Валлис
Пас отдал
Й. Радошевич
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Слимане
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гиткьяер
Пас отдал
А. Финнбогасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Резан Корлу
АП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
3-4-1-2
1
Хермансен
2
Максе
5
Тшиемб
15
Риверос
7
Валлис
10
Васс
20
Слимане
5
Радошевич
17
Греве
24
Дивкович
29
Швартау
3-4-1-2
1
5
Грегор
3
Серенсен
20
Йоргенсен
28
Вестергор
8
Ремер
42
Чуквуани
3
Хей
10
Корлу
27
Финнбогасон
26
Гиткьяер
7
Валлис
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
7
Валлис
17
Греве
12
Каппис
12
Каппис
17
Греве
20
Слимане
8
Белл
8
Белл
20
Слимане
24
Дивкович
30
Квистгарден
30
Квистгарден
24
Дивкович
3
Хей
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
3
Хей
26
Гиткьяер
15
Винтер
15
Винтер
26
Гиткьяер
28
Вестергор
11
11
28
Вестергор
27
Финнбогасон
22
Магнуссон
22
Магнуссон
27
Финнбогасон
42
Чуквуани
9
9
42
Чуквуани
Остались в запасе
Брондбю
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Брондбю - Люнгбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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