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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 02 октября 2022
Ахмат
02.10.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
22'
А. Швец
43'
Л. Садулаев
90+4'
Я. Гладышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Динамо
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Я. Гладышев
Пас отдал
А. Захарян
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Конате
81'
80'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
М. Нгамале
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Быстров
74'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Б. Бериша
74'
73'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лаксальт
72'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
В. Грулев
Замена
Е. Харин
️️️️
И. Олейников
64'
Вторая желтая
Л. Садулаев
62'
52'
Желтая карточка
С. Сазонов
46'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
М. Норманн
44'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
ГОЛ! 2:0!
Л. Садулаев
Пас отдал
М. Богосавац
43'
Желтая карточка
Л. Садулаев
39'
28'
Желтая карточка
М. Норманн
Желтая карточка
М. Быстров
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Швец
Пас отдал
Л. Садулаев
22'
Желтая карточка
В. Камилов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-1-3-2-1
88
Шелия
8
Богосавац
40
Уциев
4
Быстров
94
Тимофеев
0
Швец
18
Камилов
7
Садулаев
19
Олейников
7
Бериша
13
Конате
4-2-3-1
1
Шунин
2
Даса
4
Сазонов
2
Маричаль
93
Лаксальт
17
Норманн
74
Фомин
27
Грулев
23
Захарян
13
Нгамале
90
Смолов
19
Олейников
59
Харин
59
Харин
19
Олейников
4
Быстров
13
Семенов
13
Семенов
4
Быстров
7
Бериша
5
Трошечкин
5
Трошечкин
7
Бериша
13
Конате
98
Ильин
98
Ильин
13
Конате
93
Лаксальт
7
Скопинцев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
13
Нгамале
88
Лесовой
88
Лесовой
13
Нгамале
17
Норманн
70
Тюкавин
70
Тюкавин
17
Норманн
27
Грулев
91
Гладышев
91
Гладышев
27
Грулев
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Ахмат - Динамо
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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