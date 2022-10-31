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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: обзор матча 31 октября 2022
Верона
31.10.2022, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 3
Завершен
Рома
27'
П. Давидович
45+1'
Н. Дзаньоло
88'
К. Вольпато
90+2'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Рома
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
К. Вольпато
88'
ГОЛ! 1:2!
К. Вольпато
Пас отдал
Н. Матич
83'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Камара
Желтая карточка
И. Хин
81'
Замена
М. Джурич
️️️️
Т. Анри
78'
Желтая карточка
М. Онгла
71'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
М. Велозу
68'
66'
Замена
Н. Матич
️️️️
Д. Манчини
58'
Замена
А. Белотти
️️️️
Н. Залевски
58'
Замена
К. Вольпато
️️️️
Н. Дзаньоло
46'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Б. Кристанте
Замена
К. Ласанья
️️️️
Я. Каллон
46'
Замена
И. Хин
️️️️
Ф. Чеккерини
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Н. Дзаньоло
Красная карточка
П. Давидович
36'
ГОЛ! 1:0!
П. Давидович
Пас отдал
Д. Фараони
27'
23'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-3-1-1-1
96
Монтипо
22
Гюнтер
11
Чеккерини
18
Онгла
27
Давидович
61
Тамез
23
Депаоли
44
Велозу
11
Каллон
9
Анри
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
59
Залевски
4
Кристанте
2
Камара
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
44
Велозу
96
Маньяни
96
Маньяни
44
Велозу
11
Чеккерини
4
Хин
4
Хин
11
Чеккерини
11
Каллон
15
Ласанья
15
Ласанья
11
Каллон
9
Анри
11
Джурич
11
Джурич
9
Анри
23
Манчини
18
Матич
18
Матич
23
Манчини
10
Дзаньоло
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Дзаньоло
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
4
Кристанте
2
Камара
14
Шомуродов
14
Шомуродов
2
Камара
59
Залевски
11
Белотти
11
Белотти
59
Залевски
Остались в запасе
Верона
Рома
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Верона - Рома
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
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Верона
Рома
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09:40
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08:43
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