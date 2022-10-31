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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Болонья
Монца - Болонья: обзор матча 31 октября 2022
Монца
31.10.2022, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
57'
А. Петанья (П)
60'
Л. Фергюсон
73'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Болонья
90'
+1
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Камбьясо
90'
+1
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
Замена
М. Валоти
️️️️
М. Пессина
79'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Петанья
79'
75'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Д. Зиркзее
73'
ГОЛ! 1:2!
Р. Орсолини
Пас отдал
Д. Зиркзее
Замена
П. Чиурриа
️️️️
М. Д'Алессандро
67'
Замена
В. Бондо
️️️️
С. Сенси
67'
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
64'
63'
Замена
Н. Моро
️️️️
Г. Медель
63'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Эбишер
Желтая карточка
Н. Ровелла
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Л. Фергюсон
Пас отдал
С. Пош
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Петанья
57'
Желтая карточка
С. Сенси
56'
Желтая карточка
Марлон
52'
52'
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
Д. Капрари
️️️️
Ф. Раноккья
46'
3'
Желтая карточка
М. Эбишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-1-2-2-1
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
2
Донати
4
Марлон
19
Биринделли
6
Ровелла
8
Сенси
10
Раноккья
32
Пессина
77
Д'Алессандро
37
Петанья
4-1-3-2
1
Скорупски
4
Пош
5
Сумаоро
26
Лукуми
20
Камбьясо
17
Медель
8
Домингес
20
Эбишер
19
Фергюсон
11
Зиркзее
99
Барроу
32
Пессина
10
Валоти
10
Валоти
32
Пессина
8
Сенси
38
Бондо
38
Бондо
8
Сенси
77
Д'Алессандро
26
Чиурриа
26
Чиурриа
77
Д'Алессандро
10
Раноккья
10
Капрари
10
Капрари
10
Раноккья
37
Петанья
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
37
Петанья
20
Камбьясо
22
Ликояннис
22
Ликояннис
20
Камбьясо
17
Медель
6
Моро
6
Моро
17
Медель
11
Зиркзее
21
Сориано
21
Сориано
11
Зиркзее
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
20
Эбишер
7
Орсолини
7
Орсолини
20
Эбишер
Остались в запасе
Монца
Болонья
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
46
Дани Мота
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Монца - Болонья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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