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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Оденсе
Мидтьюлланд - Оденсе: обзор матча 31 октября 2022
Мидтьюлланд
31.10.2022, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Оденсе
53'
А. Дрейер (П)
45+3'
И. Жебали (П)
90+4'
А. Элис Трандарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Оденсе
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Элис Трандарсон
87'
Замена
А. Муколли
️️️️
Я. Минте
86'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
81'
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
И. Жебали
Замена
С. Гартенманн
️️️️
Д. Андерссон
80'
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Дир
80'
68'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Ф. Тонгия
Замена
В. Андреасен
️️️️
П. Систо
68'
Замена
О. Серенсен
️️️️
К. Ольссон
67'
60'
Желтая карточка
М. Хансен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дрейер
53'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Шарлес
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Жебали
14'
Желтая карточка
Й. Тверсков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Оденсе
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
1
Мартин Хансен
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
11
Янкуба Минте
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
44
Дир
2
Андерссон
18
Жуниньо
3
Дальсгаард
32
Мартинес
8
Ольссон
35
Шарлес
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
4-3-4
15
Иванчевич
3
6
Тверсков
14
Груббе
8
Манне
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
4
11
Минте
11
Жебали
1
Хансен
44
Дир
29
Паулиньо
29
Паулиньо
44
Дир
2
Андерссон
3
Гартенманн
3
Гартенманн
2
Андерссон
8
Ольссон
18
Серенсен
18
Серенсен
8
Ольссон
77
Систо
17
Андреасен
17
Андреасен
77
Систо
35
Шарлес
14
Чилуфья
14
Чилуфья
35
Шарлес
10
Тонгия
11
Сабби
11
Сабби
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
21
Трандарсон
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Минте
98
Муколли
98
Муколли
11
Минте
11
Жебали
11
Хорнеман
11
Хорнеман
11
Жебали
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Оденсе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
Главный тренер
Бо Хенриксен
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
18
Max Ejdum
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
18
Max Ejdum
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Оденсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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