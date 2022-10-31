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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Фамаликан
Витория Гимараеш - Фамаликан: обзор матча 31 октября 2022
Витория Гимараеш
31.10.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 11 тур
3 : 2
Завершен
Фамаликан
21'
М. Джонстон
56'
Н. Луж
65'
Н. Луж
74'
А. Мильян
83'
А. Мильян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Фамаликан
Замена
M. Índio
️️️️
А. Андре
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Р. Лима
Желтая карточка
А. Фрейташ
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Пеле
85'
Желтая карточка
С. Коломбатто
83'
ГОЛ! 3:2!
А. Мильян
Пас отдал
И. Родригес
77'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Х. Луис Родригес
77'
Замена
Р. Лима
️️️️
Ф. Моура
Замена
Ж. Силва
️️️️
З. Карлуш
75'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Д. Силва
75'
74'
ГОЛ! 3:1!
А. Мильян
Пас отдал
И. Родригес
Желтая карточка
З. Карлуш
72'
69'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
66'
ГОЛ! 3:0!
Н. Луж
Пас отдал
М. Джонстон
65'
Замена
R. Lameiras
️️️️
Н. Луж
65'
63'
Замена
Пеле
️️️️
З. Юссуф
63'
Замена
А. Мильян
️️️️
Ж. Кадиль
ГОЛ! 2:0!
Н. Луж
Пас отдал
З. Карлуш
56'
46'
Замена
И. Родригес
️️️️
И. Хайме
45'
Желтая карточка
Ф. Моура
Желтая карточка
Н. Луж
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Джонстон
Пас отдал
З. Карлуш
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
80
Дани Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Витория Гимараеш
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
25
Пеле
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
4-1-4-1
14
Варела
13
Амару
6
Зе Карлуш
25
Фрейташ
17
Вильянуэва
22
Бамба
80
Силва
10
Луж
10
Джонстон
21
Андре Андре
33
Силва
4-2-2-1-2
5
Пенетра
5
Риччели
4
Михай
74
Моура
12
Ассунсао
11
Коломбатто
28
Юссуф
11
Родригес
24
Хайме
28
Кадиль
1
Жуниор
10
Луж
10
10
10
Луж
21
Андре Андре
25
25
21
Андре Андре
33
Силва
9
Сафира
9
Сафира
33
Силва
6
Зе Карлуш
20
Силва
20
Силва
6
Зе Карлуш
80
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
80
Силва
74
Моура
28
Лима
28
Лима
74
Моура
28
Юссуф
25
Пеле
25
Пеле
28
Юссуф
24
Хайме
7
Родригес
7
Родригес
24
Хайме
11
Родригес
29
Кадис
29
Кадис
11
Родригес
28
Кадиль
9
Мильян
9
Мильян
28
Кадиль
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Фамаликан
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
7
R. Ogawa
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Андре Симойш
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
7
R. Ogawa
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Андре Симойш
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Витория Гимараеш - Фамаликан
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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