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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Балашиха - Сатурн
Балашиха - Сатурн: обзор матча 31 октября 2022
Балашиха
31.10.2022, понедельник, 15:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 19 тур
0 : 2
Завершен
Сатурн
38'
И. Предеус
80'
А. Юрьев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балашиха - Сатурн
88'
Замена
В. Галушин
️️️️
А. Юрьев
86'
Замена
А. Царев
️️️️
А. Волков
85'
Замена
Р. Щербин
️️️️
А. Моргунов
Желтая карточка
Н. Шалеев
82'
Замена
К. Рулев
️️️️
В. Соседко
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Юрьев
73'
Желтая карточка
Д. Поляков
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
М. Бурлаков
68'
Замена
Ф. Макаренко
️️️️
А. Шульгин
68'
65'
Замена
А. Закиров
️️️️
И. Предеус
65'
Замена
А. Самылин
️️️️
В. Марков
Замена
В. Соседко
️️️️
Д. Никитинский
46'
Замена
О. Долгалев
️️️️
А. Марченко
46'
Желтая карточка
К. Меркотан
41'
38'
ГОЛ! 0:1!
И. Предеус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балашиха
67
Артем Водяный
ВР
4
Никита Шалеев
ЦЗ
63
Кирилл Меркотан
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
20
Яков Солодянкин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
20
Владислав Борзенков
ОП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
19
Алексей Шульгин
ПВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Сатурн
1
Иван Скрипник
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
37
Антон Волков
ЛВ
18
Артем Новичков
ЦП
11
Владимир Марков
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Ренат Балкизов
ПВ
18
Александр Юрьев
ЦФ
77
Илья Предеус
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рудой
Балашиха
42
Даниил Ярусов
ВР
15
Кирилл Рулев
ЦЗ
6
Валерий Соседко
ОП
32
Федор Макаренко
ЦП
90
Олег Долгалев
АП
77
Ярослав Мартынюк
ПВ
Сатурн
79
Данила Ермаков
ВР
88
Арсений Царев
ЛЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Богдан Михайличенко
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
9
Артем Закиров
ЦП
11
Вячеслав Галушин
ПВ
14
Руслан Щербин
ПВ
22
Данила Прошляков
ЦФ
4-2-1-2-1
67
Водяный
4
Шалеев
63
Меркотан
48
Марченко
20
Солодянкин
14
Черный
20
Борзенков
7
Никитинский
22
Мазуров
19
Шульгин
28
Бурлаков
2-3-3-2
1
Скрипник
89
Неплюев
24
Головня
18
Новичков
11
Марков
8
Поляков
77
Балкизов
14
Моргунов
37
Волков
77
Предеус
18
Юрьев
Соседко
15
Рулев
15
Рулев
Соседко
7
Никитинский
6
Соседко
6
Соседко
7
Никитинский
19
Шульгин
32
Макаренко
32
Макаренко
19
Шульгин
48
Марченко
90
Долгалев
90
Долгалев
48
Марченко
28
Бурлаков
77
Мартынюк
77
Мартынюк
28
Бурлаков
11
Марков
97
Самылин
97
Самылин
11
Марков
37
Волков
88
Царев
88
Царев
37
Волков
77
Предеус
9
Закиров
9
Закиров
77
Предеус
18
Юрьев
11
Галушин
11
Галушин
18
Юрьев
14
Моргунов
14
Щербин
14
Щербин
14
Моргунов
Остались в запасе
Балашиха
Сатурн
42
Даниил Ярусов
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Богдан Михайличенко
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рудой
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Богдан Михайличенко
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рудой
Статистика матча Балашиха - Сатурн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур
Балашиха
1 : 8
10.06.2023
Арсенал-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 11 тур
Строгино
4 : 1
04.06.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
28.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур
Пересвет
2 : 1
21.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Балашиха
0 : 5
15.05.2023
Квант
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Денис Попов
Александр Туркин (оба - Астрахань)
Инспектор:
Владимир Шабанов (Набережные Челны)
Стадион:
Знамя Труда
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