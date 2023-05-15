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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Балашиха - Квант
Балашиха - Квант: обзор матча 15 мая 2023
Балашиха
15.05.2023, понедельник, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, группа B, 8 тур
0 : 5
Завершен
Квант
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Балашиха - Квант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур
Балашиха
1 : 8
10.06.2023
Арсенал-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 11 тур
Строгино
4 : 1
04.06.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
28.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур
Пересвет
2 : 1
21.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Балашиха
0 : 5
15.05.2023
Квант
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
10.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Квант
2 : 2
03.10.2026
Шумбрат
Информация о матче
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