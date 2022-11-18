Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Александрия
Заря - Александрия: обзор матча 18 ноября 2022
Заря
18.11.2022, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Александрия
62'
Б. Бутко
68'
С. Булеца
70'
Б. Бутко
76'
Д. Антюх
78'
С. Рыбалка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Александрия
90'
Желтая карточка
М. Дячук
85'
Замена
М. Дячук
️️️️
В. Бондаренко
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
С. Булеца
81'
Замена
Д. Нагнойный
️️️️
Д. Антюх
81'
80'
Замена
К. Ковалец
️️️️
Д. Костышин
79'
Замена
Ю. Копина
️️️️
М. Третьяков
78'
ГОЛ! 4:1!
С. Рыбалка
ГОЛ! 4:0!
Д. Антюх
Пас отдал
Н. Русин
76'
ГОЛ! 3:0!
Б. Бутко
Пас отдал
С. Булеца
70'
69'
Замена
В. Волошин
️️️️
К. Дрышлюк
ГОЛ! 2:0!
С. Булеца
68'
Замена
Н. Русин
️️️️
Д. Мишнев
67'
Замена
Р. Вантух
️️️️
И. Кирюханцев
67'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бутко
62'
Желтая карточка
А. Батагов
59'
Желтая карточка
И. Кирюханцев
50'
Желтая карточка
В. Бражко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
44
Арсений Батагов
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Александрия
31
Олег Билык
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
8
Денис Костышин
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Илья Гулько
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
2
Максим Смиян
АП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
6
Кирилл Ковалец
АП
15
Викентий Волошин
АП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
3-2-2-3
1
Мацапура
91
Бутко
32
Имереков
70
Кирюханцев
6
Бражко
44
Батагов
15
Мишнев
94
Данченко
9
Антюх
10
Булеца
11
Чурко
3-1-4-1-1
31
Билык
11
Мирошниченко
4
Бондаренко
4
Бабогло
7
Демченко
8
Дрышлюк
37
Рыбалка
75
Третьяков
9
Цуриков
8
Костышин
7
Кожушко
70
Кирюханцев
17
Вантух
17
Вантух
70
Кирюханцев
9
Антюх
21
Нагнойный
21
Нагнойный
9
Антюх
10
Булеца
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Булеца
15
Мишнев
31
Русин
31
Русин
15
Мишнев
4
Бондаренко
16
Дячук
16
Дячук
4
Бондаренко
75
Третьяков
23
Копина
23
Копина
75
Третьяков
8
Костышин
6
Ковалец
6
Ковалец
8
Костышин
8
Дрышлюк
15
Волошин
15
Волошин
8
Дрышлюк
Остались в запасе
Заря
Александрия
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Илья Гулько
ЦП
2
Максим Смиян
АП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Георгий Ермаков
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Илья Гулько
ЦП
2
Максим Смиян
АП
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Заря - Александрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Заря
Александрия
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+