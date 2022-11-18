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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Камерун - Панама
Камерун - Панама: обзор матча 18 ноября 2022
Камерун
18.11.2022, пятница, 13:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Панама
48'
Э. Чупо-Мотинг
55'
М. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Камерун - Панама
Замена
К. Ву
️️️️
Н. Н'Кулу
77'
Замена
К. Бассогог
️️️️
Б. Мбемо
70'
60'
Замена
Й. Барсенас
️️️️
С. Янис
57'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Мурильо
Замена
П. Кунде
️️️️
О. Нтчам
53'
Желтая карточка
К. Фай
52'
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
48'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
В. Абубакар
46'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Токо Экамби
46'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Н. Толо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Франк Ангисса
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
10
Брайан Мбемо
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Панама
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
20
Анибал Годой
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
4
Фидель Эскобар
ЦФ
0
Harold Cummings
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
14
Самуэль Гуэ
ОП
15
Пьер Кунде
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
26
Суаибу Мару
ЦФ
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Панама
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
19
Альберто Кинтеро
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Онана
18
Онгла
3
Н'Кулу
21
Кастеллетто
5
Толо
19
Фай
8
Ангисса
14
Нтчам
10
Мбемо
12
Экамби
10
Абубакар
2-3-3
16
Андраде
23
Мурильо
20
Годой
8
Карраскилья
7
Родригес
21
Янис
0
4
Эскобар
5
Толо
24
Эбосс
24
Эбосс
5
Толо
3
Н'Кулу
4
Ву
4
Ву
3
Н'Кулу
14
Нтчам
15
Кунде
15
Кунде
14
Нтчам
12
Экамби
7
Н'Куду
7
Н'Куду
12
Экамби
10
Мбемо
11
Бассогог
11
Бассогог
10
Мбемо
10
Абубакар
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Абубакар
21
Янис
11
Барсенас
11
Барсенас
21
Янис
Остались в запасе
Камерун
Панама
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
26
Суаибу Мару
ЦФ
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
19
Альберто Кинтеро
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
26
Суаибу Мару
ЦФ
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
19
Альберто Кинтеро
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Камерун - Панама
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
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