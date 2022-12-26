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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Блэкпул
Халл Сити - Блэкпул: обзор матча 26 декабря 2022
Халл Сити
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
77'
О. Эступиньян
28'
С. Кэри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Блэкпул
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гримшоу
Желтая карточка
Д. Гривз
86'
83'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Бисли
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
77'
Замена
Т. Смит
️️️️
Э. Джонс
74'
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Кристи
61'
Замена
Д. Синик
️️️️
Р. Лонгман
60'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Р. Вудс
60'
56'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
И. Поведа
53'
Красная карточка
Д. Торнили
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
47'
46'
Замена
Д. Торнили
️️️️
Л. Гарбатт
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Кэри
Пас отдал
Г. Мадин
21'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
5
Грег Доэрти
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Ингрэм
29
Кристи
15
МакЛафлин
5
Джонс
3
Гривз
27
Слатер
18
Вудс
14
Сери
11
Туфан
47
Лонгман
19
Эступиньян
4-1-2-3
32
Гримшоу
3
Хасбэнд
29
Гарбатт
6
Коннолли
21
Экпитета
28
Патино
99
Поведа
14
Кэри
9
Бисли
12
Йетс
14
Мадин
29
Кристи
2
Койл
2
Койл
29
Кристи
47
Лонгман
70
Синик
70
Синик
47
Лонгман
5
Джонс
29
Смит
29
Смит
5
Джонс
18
Вудс
17
Саядманеш
17
Саядманеш
18
Вудс
99
Поведа
2
Томпсон
2
Томпсон
99
Поведа
29
Гарбатт
15
Торнили
15
Торнили
29
Гарбатт
9
Бисли
19
Ловери
19
Ловери
9
Бисли
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкпул
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
31
Стюарт Мур
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Халл Сити - Блэкпул
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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