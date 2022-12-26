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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 26 декабря 2022
Астон Вилла
26.12.2022, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
59'
О. Уоткинс
5'
М. Салах
37'
В. ван Дейк
81'
С. Байчетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
88'
Замена
Б. Доук
️️️️
Д. Нуньес
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Л. Бэйли
86'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Э. Буэндия
86'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Б. Камара
86'
81'
ГОЛ! 1:3!
С. Байчетич
79'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
79'
Замена
С. Байчетич
️️️️
Д. Хендерсон
67'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
67'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Луис
59'
37'
ГОЛ! 0:2!
В. ван Дейк
Пас отдал
М. Салах
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Кадан Янг
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
4-2-1-3
1
Ольсен
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
4-1-3-1-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
10
Салах
29
Нуньес
17
Бэйли
18
Дендокер
18
Дендокер
17
Бэйли
8
Камара
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Камара
10
Буэндия
28
Ингс
28
Ингс
10
Буэндия
14
Хендерсон
22
Байчетич
22
Байчетич
14
Хендерсон
29
Нуньес
11
Доук
11
Доук
29
Нуньес
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
6
Алькантара
8
Кейта
8
Кейта
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
34
Филип Маршал
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Кадан Янг
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Кадан Янг
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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