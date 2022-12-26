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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Оуд-Хеверли
Брюгге - Оуд-Хеверли: обзор матча 26 декабря 2022
Брюгге
26.12.2022, понедельник, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
44'
Ф. Хутгла (П)
90+4'
Н. Нсинги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Оуд-Хеверли
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Н. Нсинги
Пас отдал
С. Схрайверс
89'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
М. Мертенс
Желтая карточка
Р. Онидика
85'
Замена
Э. Баланта
️️️️
К. Соуа
84'
82'
Замена
Й. Дом
️️️️
Л. Патрис
82'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
С. Кийин
70'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
К. Малинов
Замена
Д. Боята
️️️️
А. Силла
69'
Замена
А. Нуса
️️️️
К. Нильсен
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Хутгла
44'
Желтая карточка
А. Силла
34'
24'
Желтая карточка
К. Малинов
Желтая карточка
К. Мата
22'
16'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
62
Линнт Аудор
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
5
Мейер
21
Силла
44
Мехеле
25
Онидика
22
Мата
20
Ванакен
17
Бьюкенан
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
4-3-1-2
77
Кожокару
27
Патрис
28
Плетинкс
16
Рикка
37
Мендиль
33
Малинов
24
Де Норре
13
Кийин
33
Мертенс
23
Торстейнссон
9
Гонсалес
21
Силла
28
Боята
28
Боята
21
Силла
14
Соуа
3
Баланта
3
Баланта
14
Соуа
94
Нильсен
7
Нуса
7
Нуса
94
Нильсен
33
Мертенс
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
33
Мертенс
33
Малинов
9
Нсинги
9
Нсинги
33
Малинов
27
Патрис
6
Дом
6
Дом
27
Патрис
13
Кийин
8
Схрайверс
8
Схрайверс
13
Кийин
Остались в запасе
Брюгге
Оуд-Хеверли
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
62
Линнт Аудор
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
29
Нордин Жекерс
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
62
Линнт Аудор
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Брюгге - Оуд-Хеверли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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