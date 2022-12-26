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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Остенде
Юнион СЖ - Остенде: обзор матча 26 декабря 2022
Юнион СЖ
26.12.2022, понедельник, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Остенде
51'
Т. Теума (П)
63'
С. Адингра
90+5'
Д. Ванзейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Остенде
ГОЛ! 3:0!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Т. Теума
90'
+5
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
90'
+2
88'
Желтая карточка
Д. Филлипс
84'
Замена
И. Бонен
️️️️
Н. Бацнер
Замена
Д. Эккерт
️️️️
В. Бонифаци
84'
83'
Желтая карточка
К. Роша
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
76'
Желтая карточка
К. Берджесс
69'
68'
Замена
З. Деваль
️️️️
А. Амаде
ГОЛ! 2:0!
С. Адингра
Пас отдал
В. Бонифаци
63'
54'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
Т. Ндика Матам
53'
Желтая карточка
А. Танге
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Теума
51'
Желтая карточка
Т. Теума
38'
36'
Желтая карточка
А. Амаде
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
10
Кенни Роша
ЦП
17
Давид Атанга
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
62
Дапо Мебуде
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
17
Эль-Аззузи
2
Ньивкоп
10
Амани
10
Теума
7
Адингра
22
Бонифаци
13
Ванзейр
2-1-2-2-3
12
Филлипс
3
Урогиде
27
Капон
14
Амаде
10
Роша
17
Атанга
7
Сакамото
25
Бацнер
3
Танге
16
Ндика Матам
68
Эмброуз
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
22
Бонифаци
10
Эккерт
10
Эккерт
22
Бонифаци
16
Ндика Матам
7
Д'Хез
7
Д'Хез
16
Ндика Матам
14
Амаде
18
Деваль
18
Деваль
14
Амаде
25
Бацнер
7
Бонен
7
Бонен
25
Бацнер
Остались в запасе
Юнион СЖ
Остенде
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
62
Дапо Мебуде
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Остались в запасе
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
62
Дапо Мебуде
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Юнион СЖ - Остенде
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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