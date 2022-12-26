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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 26 декабря 2022
Эвертон
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
7'
Й. Мина
22'
Д. Поденсе
90+5'
Р. Айт Нури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
90'
+6
Желтая карточка
Р. Айт Нури
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Р. Айт Нури
Пас отдал
А. Траоре
90'
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
А. Дукуре
️️️️
И. Гуйе
83'
Замена
Т. Кэннон
️️️️
Н. Мопе
83'
79'
Желтая карточка
Р. Невеш
Замена
Б. Годфри
️️️️
Й. Мина
76'
73'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Д. Поденсе
64'
Желтая карточка
М. Килман
61'
Желтая карточка
Д. Поденсе
60'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Хванг
59'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Ходж
59'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
У. Буэно
Замена
Д. Грей
️️️️
Д. Макнил
56'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
38'
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Поденсе
Пас отдал
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:0!
Й. Мина
Пас отдал
Д. Макнил
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
22
Мина
6
Тарковски
2
Паттерсон
5
Гуйе
24
Онана
11
Макнил
17
Ивоби
10
Гордон
11
Мопе
4-2-1-3
1
Са
27
Семеду
22
Коллинс
3
Килман
3
Буэно
71
Ходж
8
Невеш
8
Моутинью
11
Поденсе
19
Коста
7
Хванг
22
Мина
4
Годфри
4
Годфри
22
Мина
5
Гуйе
6
Дукуре
6
Дукуре
5
Гуйе
11
Макнил
10
Грей
10
Грей
11
Макнил
11
Мопе
9
Кэннон
9
Кэннон
11
Мопе
3
Буэно
21
Айт Нури
21
Айт Нури
3
Буэно
71
Ходж
27
Нуньес
27
Нуньес
71
Ходж
11
Поденсе
11
Гедеш
11
Гедеш
11
Поденсе
7
Хванг
24
Траоре
24
Траоре
7
Хванг
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
20
Матия Шаркич
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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