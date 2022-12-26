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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Уиган Атлетик
Мидлсбро - Уиган Атлетик: обзор матча 26 декабря 2022
Мидлсбро
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
4 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
26'
М. Форсс
49'
Ч. Акпом
59'
Ч. Акпом
90+3'
Ч. Акпом
61'
Т. Осгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Уиган Атлетик
ГОЛ! 4:1!
Ч. Акпом
90'
+3
86'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Д. Кузинс
86'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
К. Лэнг
Замена
М. Хопп
️️️️
И. Джонс
84'
Желтая карточка
Т. Смит
80'
Желтая карточка
Х. Хакни
79'
Замена
М. Крукс
️️️️
М. Форсс
76'
75'
Замена
Т. Дариква
️️️️
Р. Ньямб
75'
Замена
Э. Скалли
️️️️
Т. Осгор
69'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Н. Бродхед
Замена
Р. МакГри
️️️️
Д. Уотмор
62'
61'
ГОЛ! 3:1!
Т. Осгор
Пас отдал
М. Пауэр
ГОЛ! 3:0!
Ч. Акпом
59'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
Р. Гилс
49'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Д. Хаусон
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Форсс
Пас отдал
Д. Уотмор
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Тело Осгор
АП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Коло Туре
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
25
Энтони Скалли
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
2-4-1-3
1
Стеффен
23
Фрай
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
30
Хакни
26
Ленихэн
25
Джонс
88
Форсс
20
Уотмор
29
Акпом
3-3-2-2
32
Джонс
24
Ньямб
4
Хьюз
16
Тилт
8
Пауэр
24
Кузинс
16
МакКлин
10
Лэнг
19
Осгор
18
Кин
33
Бродхед
20
Уотмор
8
МакГри
8
МакГри
20
Уотмор
88
Форсс
25
Крукс
25
Крукс
88
Форсс
16
Хаусон
20
Моуатт
20
Моуатт
16
Хаусон
25
Джонс
9
Хопп
9
Хопп
25
Джонс
24
Ньямб
2
Дариква
2
Дариква
24
Ньямб
24
Кузинс
4
Нэйлор
4
Нэйлор
24
Кузинс
33
Бродхед
4
Шинни
4
Шинни
33
Бродхед
19
Осгор
25
Скалли
25
Скалли
19
Осгор
10
Лэнг
11
Флетчер
11
Флетчер
10
Лэнг
Остались в запасе
Мидлсбро
Уиган Атлетик
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Бен Амос
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Коло Туре
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Коло Туре
Статистика матча Мидлсбро - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Риверсайд
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