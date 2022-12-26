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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Норвич Сити
Лутон Таун - Норвич Сити: обзор матча 26 декабря 2022
Лутон Таун
26.12.2022, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
61'
А. Кэмпбелл
89'
К. Вудроу
70'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Норвич Сити
ГОЛ! 2:1!
К. Вудроу
Пас отдал
Д. Кларк
89'
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
86'
Вторая желтая
Г. Ошо
81'
Замена
Л. Фримен
️️️️
А. Кэмпбелл
78'
75'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Яннулис
75'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Л. Гиббс
70'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Б. Гибсон
ГОЛ! 1:0!
А. Кэмпбелл
61'
Замена
К. Джером
️️️️
Э. Адебайо
57'
Желтая карточка
Т. Локьер
48'
46'
Замена
А. Айда
️️️️
Г. Сара
Желтая карточка
Г. Ошо
40'
26'
Желтая карточка
Л. Гиббс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
8
Люк Берри
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
32
Марселино Нуньес
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-2-2-2
34
Хорват
15
Поттс
4
Ошо
14
Бри
15
Локьер
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
45
Даути
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
3-2-3-2
1
Ганн
12
Омобамиделе
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
13
Яннулис
20
Гиббс
8
Сара
23
МакЛин
9
Сарджент
20
Пукки
16
Кэмпбелл
15
Фримен
15
Фримен
16
Кэмпбелл
45
Адебайо
35
Джером
35
Джером
45
Адебайо
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
20
Гиббс
14
Хэйден
14
Хэйден
20
Гиббс
13
Яннулис
11
Эрнандес
11
Эрнандес
13
Яннулис
8
Сара
33
Айда
33
Айда
8
Сара
Остались в запасе
Лутон Таун
Норвич Сити
23
Гарри Корник
ЦФ
32
Гарри Истед
ВР
8
Люк Берри
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
Главный тренер
Джек Уилшир
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
23
Гарри Корник
ЦФ
32
Гарри Истед
ВР
8
Люк Берри
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Джек Уилшир
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Лутон Таун - Норвич Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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