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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Миллуолл
Уотфорд - Миллуолл: обзор матча 26 декабря 2022
Уотфорд
26.12.2022, понедельник, 15:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 2
Завершен
Миллуолл
22'
А. Фогльзаммер
83'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Миллуолл
Желтая карточка
Д. Бахман
90'
+4
83'
ГОЛ! 0:2!
З. Флемминг
80'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
А. Фогльзаммер
75'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Т. Бьюри
Замена
С. Калу
️️️️
К. Кабаселе
71'
63'
Желтая карточка
Д. Лонг
Замена
М. Гаспар
️️️️
Ж. Нгакия
61'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Л. Бакуна
46'
39'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Красная карточка
А. Камара
38'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Ж. Педро
35'
28'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Фогльзаммер
Пас отдал
Т. Брэдшоу
Желтая карточка
Л. Бакуна
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
4-3-1-2
26
Бахман
11
Камара
27
Кабаселе
20
Кэткарт
2
Нгакия
12
Сема
10
Бакуна
20
Деле-Баширу
7
Сарр
9
Дэвис
9
Педро
4-2-1-3
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
7
Бьюри
9
Фогльзаммер
10
Бакуна
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
10
Бакуна
2
Нгакия
2
Гаспар
2
Гаспар
2
Нгакия
9
Педро
22
Асприлья
22
Асприлья
9
Педро
27
Кабаселе
90
Калу
90
Калу
27
Кабаселе
7
Бьюри
16
Шеклтон
16
Шеклтон
7
Бьюри
9
Фогльзаммер
10
Хонимэн
10
Хонимэн
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Уотфорд
Миллуолл
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Уотфорд - Миллуолл
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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