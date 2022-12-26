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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Брайтон
Саутгемптон - Брайтон: обзор матча 26 декабря 2022
Саутгемптон
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Брайтон
73'
Д. Уорд-Проус
14'
А. Лаллана
35'
Р. Перро (АГ)
56'
С. Мач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Брайтон
90'
+1
Замена
Б. Гилмор
️️️️
П. Гросс
85'
Желтая карточка
М. Кайседо
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Эдози
83'
83'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
С. Мач
Замена
С. Мара
️️️️
М. Эльюнусси
77'
73'
Желтая карточка
Р. Санчес
ГОЛ! 1:3!
Д. Уорд-Проус
73'
Пенальти не реализован!
Д. Уорд-Проус
71'
66'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
Д. Арибо
60'
56'
ГОЛ! 0:3!
С. Мач
Пас отдал
Й. Велтман
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Р. Перро
54'
Замена
С. Армстронг
️️️️
И. Диалло
46'
Замена
Д. Арибо
️️️️
М. Дженепо
46'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Перро
Пас отдал
С. Мач
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Лаллана
Пас отдал
С. Мач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Джимми Морган
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
23
Энди Моран
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Базуну
15
Перро
13
Лянко
22
Салису
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
23
Эдози
10
Эльюнусси
19
Адамс
4-1-1-3-1
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
6
Колуилл
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
7
Мач
10
Лаллана
19
Троссард
22
Митома
12
Дженепо
18
Арибо
18
Арибо
12
Дженепо
27
Диалло
17
Армстронг
17
Армстронг
27
Диалло
15
Перро
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
15
Перро
10
Эльюнусси
14
Мара
14
Мара
10
Эльюнусси
23
Эдози
10
Армстронг
10
Армстронг
23
Эдози
7
Мач
48
Лэмпти
48
Лэмпти
7
Мач
13
Гросс
6
Гилмор
6
Гилмор
13
Гросс
10
Лаллана
16
Сармиенто
16
Сармиенто
10
Лаллана
Остались в запасе
Саутгемптон
Брайтон
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Джимми Морган
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
23
Энди Моран
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Джимми Морган
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
23
Энди Моран
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Саутгемптон - Брайтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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