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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Вест Бромвич
Бристоль Сити - Вест Бромвич: обзор матча 26 декабря 2022
Бристоль Сити
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
9'
М. Филлипс
75'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Вест Бромвич
88'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
82'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Моламби
82'
Замена
К. Грант
️️️️
М. Филлипс
Замена
С. Белл
️️️️
Н. Уэллс
80'
Замена
А. Семеньо
️️️️
А. Скотт
79'
75'
ГОЛ! 0:2!
Б. Томас-Асанте
Замена
Д. Таннер
️️️️
А. Вайманн
71'
71'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Уоллес
Замена
М. Сайкс
️️️️
Д. Уилльямс
71'
Желтая карточка
М. Джеймс
70'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
65'
64'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Д. Дайк
64'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Свифт
Замена
Р. Аткинсон
️️️️
Э. Кинг
51'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Филлипс
Пас отдал
К. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Том Рогич
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
3-3-1-3
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
3
Нейсмит
10
Кинг
8
Уилльямс
37
Джеймс
8
Скотт
18
Вайманн
9
Конвей
21
Уэллс
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
25
Филлипс
8
Моламби
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Свифт
9
Дайк
10
Кинг
5
Аткинсон
5
Аткинсон
10
Кинг
18
Вайманн
19
Таннер
19
Таннер
18
Вайманн
8
Уилльямс
17
Сайкс
17
Сайкс
8
Уилльямс
8
Скотт
42
Семеньо
42
Семеньо
8
Скотт
21
Уэллс
11
Белл
11
Белл
21
Уэллс
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
17
Уоллес
19
Диангана
19
Диангана
17
Уоллес
8
Свифт
7
Рогич
7
Рогич
8
Свифт
9
Дайк
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
9
Дайк
25
Филлипс
9
Грант
9
Грант
25
Филлипс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Вест Бромвич
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Бристоль Сити - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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