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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Хаддерсфилд Таун
Престон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 26 декабря 2022
Престон
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
34'
Г. Каннингэм
76'
Д. Роудс
85'
К. Кесслер-Хейден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Хаддерсфилд Таун
90'
+6
Замена
Б. Джексон
️️️️
Д. Холмс
Желтая карточка
Ч. Эванс
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Д. Холмс
Замена
Б. Диаби
️️️️
Б. Поттс
90'
+2
89'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
Д. Роудс
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Кесслер-Хейден
Пас отдал
Д. Радони
Замена
Э. Риис
️️️️
Б. Вудберн
77'
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. Джонсон
77'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Р. Ледсон
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Б. Диарра
71'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Касуму
Желтая карточка
Г. Каннингэм
56'
ГОЛ! 1:0!
Г. Каннингэм
Пас отдал
Б. Уайтмэн
34'
26'
Желтая карточка
Д. Хогг
14'
Желтая карточка
Д. Касуму
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
12
Уильям Бойл
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
4-4-1-1
28
Вудман
18
Каррерас
8
Каннингэм
6
Линдсэй
14
Стори
44
Поттс
4
Ледсон
14
Джонсон
8
Уайтмэн
7
Вудберн
17
Эванс
4-4-2
21
Николлс
20
Кесслер-Хейден
6
Хелик
12
Лис
3
Руффельс
5
Радони
18
Касуму
6
Хогг
14
Холмс
29
Роудс
12
Бойл
44
Поттс
4
Диаби
4
Диаби
44
Поттс
4
Ледсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
4
Ледсон
14
Джонсон
8
Брауне
8
Брауне
14
Джонсон
7
Вудберн
17
Риис
17
Риис
7
Вудберн
14
Холмс
7
Джексон
7
Джексон
14
Холмс
18
Касуму
94
Диарра
94
Диарра
18
Касуму
29
Роудс
17
Симпсон
17
Симпсон
29
Роудс
Остались в запасе
Престон
Хаддерсфилд Таун
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
41
Николас Билокапич
ВР
22
Этьен Камара
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
22
Этьен Камара
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Престон - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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