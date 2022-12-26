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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Блэкберн
Сандерленд - Блэкберн: обзор матча 26 декабря 2022
Сандерленд
26.12.2022, понедельник, 15:30
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
22'
Р. Стюарт (П)
90+1'
Э. Симмс
18'
Р. Стюарт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Блэкберн
90'
+4
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
ГОЛ! 2:1!
Э. Симмс
Пас отдал
Д. Баллард
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Херст
87'
Желтая карточка
Д. Бакли
Замена
Э. Симмс
️️️️
П. Робертс
80'
Замена
Б. Райт
️️️️
Л. Гуч
80'
76'
Замена
Д. Херст
️️️️
С. Галлахер
76'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
Б. Дак
Желтая карточка
Т. Хьюм
60'
52'
Желтая карточка
Д. Айяла
Замена
Т. Хьюм
️️️️
Д. Киркин
51'
Желтая карточка
Д. Киркин
39'
25'
Желтая карточка
Т. Мортон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Стюарт
22'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Стюарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
28
Джей Матете
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
2-4-2-2
22
Паттерсон
5
Баллард
30
Эванс
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
19
Киркин
16
Диалло
47
Кларк
7
Гуч
31
Стюарт
4-3-1-2
1
Камински
26
Ранкин-Костелло
5
Хайам
4
Айяла
3
Пикеринг
23
Дак
6
Бакли
23
Мортон
22
Бреретон
26
Хеджс
20
Галлахер
7
Гуч
3
Райт
3
Райт
7
Гуч
19
Киркин
32
Хьюм
32
Хьюм
19
Киркин
16
Робертс
9
Симмс
9
Симмс
16
Робертс
23
Дак
27
Трэвис
27
Трэвис
23
Дак
20
Галлахер
15
Херст
15
Херст
20
Галлахер
Остались в запасе
Сандерленд
Блэкберн
1
Алекс Басс
ВР
31
Абдулла Ба
ОП
28
Джей Матете
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
31
Абдулла Ба
ОП
28
Джей Матете
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Сандерленд - Блэкберн
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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