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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Волендам
Аякс - Волендам: обзор матча 26 января 2023
Аякс
26.01.2023, четверг, 23:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 1
Завершен
Волендам
80'
М. Кудус
59'
Д. Мирани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Волендам
90'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Г. Ористанио
ГОЛ! 1:1!
М. Кудус
Пас отдал
Л. Лукка
80'
77'
Замена
Х. Верман
️️️️
Д. Джеймс
77'
Замена
Д. ван Мегем
️️️️
К. Твигт
Замена
Л. Лукка
️️️️
Д. Ренш
76'
70'
Желтая карточка
Ф. Станкович
70'
Замена
О. Буур
️️️️
Б. Плат
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Бергвейн
60'
Замена
М. Кудус
️️️️
К. Бейсси
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мирани
Пас отдал
К. Эйтинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
Главный тренер
Вим Йонк
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
3-1-2-3-1
28
Рульи
3
Бейсси
12
Тимбер
2
Ренш
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
10
Тадич
18
Классен
34
Бергвейн
9
Бробби
3-3-3
1
Станкович
3
Флинт
5
Джеймс
2
Джон Маркин
4
Мбуямба
6
Эйтинг
4
Мирани
11
Ористанио
8
Да Силва
6
Твигт
3
Бейсси
20
Кудус
20
Кудус
3
Бейсси
34
Бергвейн
7
Консейсау
7
Консейсау
34
Бергвейн
2
Ренш
20
Лукка
20
Лукка
2
Ренш
4
Плат
2
Буур
2
Буур
4
Плат
11
Ористанио
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
11
Ористанио
5
Джеймс
9
Верман
9
Верман
5
Джеймс
6
Твигт
7
ван Мегем
7
ван Мегем
6
Твигт
Остались в запасе
Аякс
Волендам
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Аякс - Волендам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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