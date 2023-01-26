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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Бенфика
Пасуш де Феррейра - Бенфика: обзор матча 26 января 2023
Пасуш де Феррейра
26.01.2023, четверг, 23:15
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
7'
А. Гримальдо
11'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Бенфика
89'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Ж. Мариу
Замена
Л. Баштуш
️️️️
Э. Феригра
83'
Замена
Фабио
️️️️
Антунеш
82'
74'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Г. Гедеш
74'
Замена
Шикинью
️️️️
Флорентину
71'
Желтая карточка
Флорентину
Замена
М. Джалу
️️️️
Л. Карлос
70'
Замена
Уилтон
️️️️
Н. Гайтан
70'
Замена
А. Буцке
️️️️
А. Гедеш
70'
58'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
36'
Желтая карточка
Г. Гедеш
11'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мариу
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Гримальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
46
Руй Пиреш
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
9
Уилтон
ПВ
90
Фабио
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Бенфика
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
87
Жоау Невеш
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
3-1-3-2-1
28
Марафона
3
Лима
5
Антунеш
14
Феригра
46
Пиреш
22
Карлос
10
Гайтан
10
Холсгров
27
Томас
15
Дельгадо
15
Гедеш
4-3-1-1-1
1
Влаходимос
6
Бах
30
Отаменди
14
Силва
22
Гримальдо
17
Фернандес
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
11
Гедеш
9
Рамуш
14
Феригра
20
Баштуш
20
Баштуш
14
Феригра
22
Карлос
20
Джалу
20
Джалу
22
Карлос
10
Гайтан
9
Уилтон
9
Уилтон
10
Гайтан
5
Антунеш
90
Фабио
90
Фабио
5
Антунеш
15
Гедеш
17
Буцке
17
Буцке
15
Гедеш
12
Флорентину
22
Шикинью
22
Шикинью
12
Флорентину
11
Гедеш
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Гедеш
23
Мариу
7
Нерес
7
Нерес
23
Мариу
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Бенфика
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
87
Жоау Невеш
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
Остались в запасе
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
87
Жоау Невеш
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Бенфика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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