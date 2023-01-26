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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Камбур
Гронинген - Камбур: обзор матча 26 января 2023
Гронинген
26.01.2023, четверг, 20:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
0 : 1
Завершен
Камбур
77'
Д. ван Кам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Камбур
90'
+1
Замена
Л. Бергсма
️️️️
М. Тол
Желтая карточка
Т. ван Берген
89'
85'
Замена
К. МакИнтош
️️️️
М. Брей
85'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
С. ван дер Ватер
Замена
Т. ван Берген
️️️️
Т. Блокзийл
82'
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. ван Кам
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Л. Валенте
72'
72'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
М. Паулиссен
Замена
А. Шер
️️️️
Ф. Крюгер
59'
41'
Замена
Р. Балк
️️️️
Д. Якобс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
12
Радинио Балкер
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
4
Мес Худемакерс
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-1-3-2
34
Веррипс
12
Балкер
3
Блокзийл
22
Серенсен
4
ван Гелдерен
8
Хове
25
Мяяття
10
Валенте
11
Оратмангоен
26
Крюгер
9
Пепи
4-2-1-3
87
Рюйтер
5
Шмидт
3
Тол
4
Сманд
24
Бангура
8
ван Кам
4
Худемакерс
23
Якобс
18
ван дер Ватер
6
Паулиссен
14
Брей
26
Крюгер
6
Шер
6
Шер
26
Крюгер
10
Валенте
10
Лундквист
10
Лундквист
10
Валенте
3
Блокзийл
26
ван Берген
26
ван Берген
3
Блокзийл
14
Брей
3
МакИнтош
3
МакИнтош
14
Брей
3
Тол
38
Бергсма
38
Бергсма
3
Тол
18
ван дер Ватер
7
Самбисса
7
Самбисса
18
ван дер Ватер
23
Якобс
7
Балк
7
Балк
23
Якобс
6
Паулиссен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
6
Паулиссен
Остались в запасе
Гронинген
Камбур
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Винсент Пикел
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Гронинген - Камбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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7 ноября
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17 октября
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