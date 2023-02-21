Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Блэкпул
Блэкберн - Блэкпул: обзор матча 21 февраля 2023
Блэкберн
21.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 0
Завершен
Блэкпул
31'
Т. Долан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Блэкпул
Желтая карточка
Д. Бакли
90'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Т. Долан
88'
Желтая карточка
К. Бриттан
80'
Замена
Т. Мортон
️️️️
С. Шмодикс
78'
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Галлахер
78'
61'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
М. Роджерс
61'
Замена
Д. Боулер
️️️️
К. Дугалл
Желтая карточка
Т. Долан
49'
Замена
Х. Картер
️️️️
Д. Айяла
46'
36'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Йетс
ГОЛ! 1:0!
Т. Долан
Пас отдал
С. Томас
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
42
Сорба Томас
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
11
Джош Боулер
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пирс
4
Айяла
5
Хайам
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
6
Бакли
42
Томас
11
Шмодикс
24
Долан
20
Галлахер
4-1-1-3-1
12
Максвелл
6
Лоуренс-Габриэль
6
Коннолли
35
Нельсон
2
Томпсон
16
Дугалл
28
Патино
99
Поведа
14
Кэри
17
Роджерс
12
Йетс
4
Айяла
17
Картер
17
Картер
4
Айяла
11
Шмодикс
23
Мортон
23
Мортон
11
Шмодикс
24
Долан
26
Хеджс
26
Хеджс
24
Долан
20
Галлахер
27
Вейл
27
Вейл
20
Галлахер
17
Роджерс
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
17
Роджерс
16
Дугалл
11
Боулер
11
Боулер
16
Дугалл
12
Йетс
19
Ловери
19
Ловери
12
Йетс
Остались в запасе
Блэкберн
Блэкпул
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Блэкберн - Блэкпул
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Блэкпул
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+