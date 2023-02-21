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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Бернли
Миллуолл - Бернли: обзор матча 21 февраля 2023
Миллуолл
21.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
85'
Т. Брэдшоу
51'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Бернли
Замена
А. Эмаху
️️️️
Д. Хонимэн
87'
Замена
С. Мэлони
️️️️
А. Фогльзаммер
87'
87'
Замена
Н. Телла
️️️️
Витиньо
ГОЛ! 1:1!
Т. Брэдшоу
85'
83'
Замена
Д. Корк
️️️️
А. Зарури
83'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Я. Матсен
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
77'
73'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Твайн
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Уотмор
73'
Замена
Р. Леонард
️️️️
Д. Сэйвилл
72'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Шеклтон
72'
51'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
26'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
18
Райан Леонард
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
4-3-1-2
25
Лонг
4
Крессуэлл
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
9
Флемминг
20
Уотмор
9
Фогльзаммер
3-2-2-2-1
49
Мурич
14
Робертс
18
Экдаль
2
Аль-Дахил
2
Витиньо
22
Матсен
8
Браунхилл
24
Каллен
10
Твайн
21
Зарури
35
Барнс
9
Фогльзаммер
2
Мэлони
2
Мэлони
9
Фогльзаммер
6
Сэйвилл
18
Леонард
18
Леонард
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
11
Эсс
11
Эсс
16
Шеклтон
10
Хонимэн
10
Эмаху
10
Эмаху
10
Хонимэн
20
Уотмор
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
20
Уотмор
22
Матсен
18
Тэйлор
18
Тэйлор
22
Матсен
21
Зарури
4
Корк
4
Корк
21
Зарури
10
Твайн
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
10
Твайн
2
Витиньо
23
Телла
23
Телла
2
Витиньо
Остались в запасе
Миллуолл
Бернли
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
9
Лайл Фостер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
9
Лайл Фостер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Миллуолл - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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