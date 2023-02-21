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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Реал
Ливерпуль - Реал: обзор матча 21 февраля 2023
Ливерпуль
21.02.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 5
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Реал
4'
Д. Нуньес
14'
М. Салах
21'
Винисиус
36'
Винисиус
47'
Э. Милитао
55'
К. Бензема
67'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Реал
Желтая карточка
Х. Эллиот
90'
+3
86'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Модрич
86'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Бензема
Замена
Х. Эллиот
️️️️
С. Байчетич
85'
81'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Родриго
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
73'
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Гомес
73'
67'
ГОЛ! 2:5!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Нуньес
63'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
К. Гакпо
63'
60'
Желтая карточка
Винисиус
55'
ГОЛ! 2:4!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
47'
ГОЛ! 2:3!
Э. Милитао
Пас отдал
Л. Модрич
36'
ГОЛ! 2:2!
Винисиус
27'
Замена
Начо
️️️️
Д. Алаба
21'
ГОЛ! 2:1!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
М. Салах
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
4-2-1-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
22
Байчетич
14
Хендерсон
18
Гакпо
10
Салах
29
Нуньес
4-3-2-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
22
Рюдигер
3
Милитао
5
Алаба
8
Вальверде
6
Камавинга
14
Модрич
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
2
Гомес
32
Матип
32
Матип
2
Гомес
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
22
Байчетич
10
Эллиот
10
Эллиот
22
Байчетич
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
18
Гакпо
9
Фирмино
9
Фирмино
18
Гакпо
5
Алаба
6
Начо
6
Начо
5
Алаба
14
Модрич
8
Кроос
8
Кроос
14
Модрич
11
Родриго
25
Себальос
25
Себальос
11
Родриго
9
Бензема
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Бензема
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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