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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Ливерпуль
Реал - Ливерпуль: обзор матча 15 марта 2023
Реал
15.03.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 5 : 2
Завершен
Ливерпуль
78'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Ливерпуль
90'
+4
Желтая карточка
К. Цимикас
90'
+1
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Гакпо
90'
+1
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
86'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Т. Кроос
84'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
84'
Замена
Родриго
️️️️
К. Бензема
82'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
82'
Травма
К. Бензема
80'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
78'
73'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Милнер
57'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Жота
57'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Нуньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
20
Диогу Жота
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
18
Коди Гакпо
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-4-1-1
1
Куртуа
6
Начо
22
Рюдигер
3
Милитао
26
Карвахаль
8
Вальверде
6
Камавинга
14
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
9
Бензема
4-1-1-2-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
16
Конате
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
10
Салах
20
Жота
29
Нуньес
18
Гакпо
8
Кроос
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Кроос
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
9
Бензема
11
Родриго
11
Родриго
9
Бензема
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
20
Жота
10
Эллиот
10
Эллиот
20
Жота
18
Гакпо
14
Карвалью
14
Карвалью
18
Гакпо
29
Нуньес
9
Фирмино
9
Фирмино
29
Нуньес
Остались в запасе
Реал
Ливерпуль
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Реал - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Реал
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