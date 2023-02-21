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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бирмингем Сити
Норвич Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 21 февраля 2023
Норвич Сити
21.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
27'
М. Нуньес
37'
М. Нуньес
90+4'
Х. Цолис
53'
М. Колен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:1!
Х. Цолис
Пас отдал
М. Нуньес
90'
+4
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
К. Доуэлл
87'
86'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Т. Чон
78'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Э. Чанг
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Д. Яннулис
76'
Замена
Х. Цолис
️️️️
О. Эрнандес
72'
53'
ГОЛ! 2:1!
М. Колен
46'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Ж. Бакуна
45'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
ГОЛ! 2:0!
М. Нуньес
Пас отдал
К. МакЛин
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Нуньес
27'
Желтая карточка
К. МакЛин
16'
5'
Желтая карточка
Э. Чанг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
33
Джордж Холл
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3-2-1
1
Ганн
13
Яннулис
23
Гибсон
4
Хэнли
3
Ааронс
23
МакЛин
32
Нуньес
8
Сара
26
Доуэлл
11
Эрнандес
33
Айда
4-1-2-2-1
26
Радди
2
Колен
13
Лонг
6
Трасти
45
Лонгело
20
Чанг
33
Холл
7
Бакуна
19
Чон
28
Меджбри
25
Хоган
13
Яннулис
18
Серенсен
18
Серенсен
13
Яннулис
26
Доуэлл
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
26
Доуэлл
11
Эрнандес
17
Цолис
17
Цолис
11
Эрнандес
19
Чон
8
Джеймс
8
Джеймс
19
Чон
20
Чанг
20
Гарднер
20
Гарднер
20
Чанг
7
Бакуна
10
Юткевич
10
Юткевич
7
Бакуна
Остались в запасе
Норвич Сити
Бирмингем Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Норвич Сити - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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