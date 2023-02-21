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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Боавишта
Бенфика - Боавишта: обзор матча 21 февраля 2023
Бенфика
21.02.2023, вторник, 00:15
Португалия. Примейра, 21 тур
3 : 1
Завершен
Боавишта
55'
Жилберто
82'
Г. Рамуш
90+2'
П. Муса
58'
Ю. Нжийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Боавишта
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Шикинью
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
П. Муса
Пас отдал
Ж. Мариу
90'
+2
89'
Желтая карточка
Б. Оньемаечи
85'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Ибрахима
85'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Р. Мангаш
Замена
Л. Вериссимо
️️️️
Жилберто
85'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
85'
ГОЛ! 2:1!
Г. Рамуш
Пас отдал
Жилберто
82'
78'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Б. Лоуреншу
77'
Желтая карточка
К. Горре
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Рафа
74'
Желтая карточка
Ж. Мариу
73'
72'
Желтая карточка
В. Сассо
Пенальти не реализован!
Ж. Мариу
72'
58'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Нжийе
Пас отдал
К. Горре
56'
Замена
К. Горре
️️️️
С. Агра
ГОЛ! 1:0!
Жилберто
55'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Флорентину
46'
18'
Желтая карточка
Ибрахима
14'
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Ибрахима
ОП
42
Гай Макута
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
2
Рафаэль Родригеш
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Боавишта
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
30
Отаменди
12
Жилберто
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
22
Шикинью
9
Рамуш
27
Рафа
3-3-1-2-1
1
Бракали
4
Каннон
23
Сассо
70
Оньемаечи
79
Малхейру
8
Ибрахима
7
Мангаш
42
Макута
17
Лоуреншу
10
Нжийе
7
Агра
12
Жилберто
4
Вериссимо
4
Вериссимо
12
Жилберто
22
Шикинью
87
Невеш
87
Невеш
22
Шикинью
27
Рафа
11
Гедеш
11
Гедеш
27
Рафа
12
Флорентину
7
Нерес
7
Нерес
12
Флорентину
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
17
Лоуреншу
8
Вукотич
8
Вукотич
17
Лоуреншу
8
Ибрахима
77
Сантуш
77
Сантуш
8
Ибрахима
7
Мангаш
59
Тавареш
59
Тавареш
7
Мангаш
7
Агра
11
Горре
11
Горре
7
Агра
Остались в запасе
Бенфика
Боавишта
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
11
Маса
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
11
Маса
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Бенфика - Боавишта
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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