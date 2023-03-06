Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Антальяспор
Касымпаша - Антальяспор: обзор матча 06 марта 2023
Касымпаша
06.03.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Антальяспор
22'
М. Шуиар
39'
Б. Койта
60'
М. Мальса
45'
Фернандо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Антальяспор
90'
+5
Желтая карточка
Фернандо
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Фалл
90'
+2
Замена
А. Кара
️️️️
В. Эйссерик
90'
+1
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
М. Мальса
84'
81'
Замена
Э. Узунхан
️️️️
О. Топрак
81'
Замена
Х. Райт
️️️️
С. Ларссон
Замена
А. Голизаде
️️️️
М. Шуиар
75'
68'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
У. Гаша
ГОЛ! 3:1!
М. Мальса
Пас отдал
М. Фалл
60'
56'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Э. Ракип
Желтая карточка
В. Эйссерик
45'
+2
45'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Фернандо
Желтая карточка
М. Шуиар
44'
ГОЛ! 2:0!
Б. Койта
Пас отдал
М. Фалл
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Шуиар
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Касымпаша
44
Рамазан Озканлы
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
3-3-3-1
1
Канполат
25
Тирпа
4
Донк
3
Джилободжи
12
Бен Уанес
11
Мальса
70
Силва
8
Шуиар
9
Эйссерик
7
Фалл
55
Койта
4-1-1-1-3
23
Лейте
7
Балчи
21
Топрак
89
Сары
77
Вурал
20
Фернандо
6
Ракип
27
Гаша
91
Йылдырым
8
Ларссон
14
Мехмеди
9
Эйссерик
35
Кара
35
Кара
9
Эйссерик
11
Мальса
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
11
Мальса
7
Фалл
17
Энгин
17
Энгин
7
Фалл
8
Шуиар
8
Голизаде
8
Голизаде
8
Шуиар
21
Топрак
42
Узунхан
42
Узунхан
21
Топрак
6
Ракип
19
Акыйол
19
Акыйол
6
Ракип
27
Гаша
11
Гюмюш
11
Гюмюш
27
Гаша
8
Ларссон
11
Райт
11
Райт
8
Ларссон
Остались в запасе
Касымпаша
Антальяспор
44
Рамазан Озканлы
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
18
Алассан Ндао
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
44
Рамазан Озканлы
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
18
Алассан Ндао
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Касымпаша - Антальяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Антальяспор
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+