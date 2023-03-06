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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Волга
КАМАЗ - Волга: обзор матча 06 марта 2023
КАМАЗ
06.03.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Волга
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Б. Рейхмен
84'
83'
Замена
А. Герюгов
️️️️
Д. Рахманов
83'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
С. Серченков
️️️️
Д. Шамкин
71'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Куликов
70'
66'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Д. Камлашев
Замена
В. Бабаев
️️️️
К. Гираев
62'
Замена
А. Арустамян
️️️️
А. Гаглоев
62'
Желтая карточка
А. Гаглоев
55'
45'
+2
Желтая карточка
К. Морозов
22'
Желтая карточка
Д. Камлашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Азнаур Герюгов
ОП
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
4-4-1-1
71
Мамин
65
Толстопятов
91
Куликов
17
Пальцев
4
Абрамов
7
Аюкин
56
Рейхмен
11
Гаглоев
6
Свежов
8
Шамкин
9
Гираев
3-1-2-3-1
1
Климович
15
Данилкин
4
Дашаев
95
Магомадов
5
Морозов
23
Махмутов
22
Рахманов
8
Рахманов
10
Кирсанов
9
Камлашев
9
Билалов
91
Куликов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
91
Куликов
56
Рейхмен
42
Кириллов
42
Кириллов
56
Рейхмен
11
Гаглоев
70
Арустамян
70
Арустамян
11
Гаглоев
9
Гираев
11
Бабаев
11
Бабаев
9
Гираев
8
Шамкин
8
Серченков
8
Серченков
8
Шамкин
9
Камлашев
22
Ефремов
22
Ефремов
9
Камлашев
8
Рахманов
7
Герюгов
7
Герюгов
8
Рахманов
10
Кирсанов
37
Воронин
37
Воронин
10
Кирсанов
Остались в запасе
КАМАЗ
Волга
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
87
Герман Паскин
АП
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
87
Герман Паскин
АП
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча КАМАЗ - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
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