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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 06 марта 2023
Балтика
06.03.2023, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
5'
Т. Мусаев
90+4'
С. Пряхин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:0!
С. Пряхин
90'
+4
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Лазарев
90'
+1
Замена
И. Остойич
️️️️
А. Осипов
90'
+1
80'
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Жамалетдинов
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Г. Гузина
78'
Замена
А. Дудиев
️️️️
К. Фольмер
78'
73'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Д. Стародуб
Замена
С. Пряхин
️️️️
М. Кузьмин
67'
64'
Замена
А. Симонян
️️️️
Ю. Бавин
Желтая карточка
В. Лазарев
17'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мусаев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Балтика
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Артем Симонян
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Латышонок
15
Пуцко
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
9
Фольмер
53
Казаев
77
Лазарев
6
Кузьмин
11
Мусаев
30
Гузина
3-2-4-1
1
Помазан
17
Фомин
3
Иваньков
96
Рукас
11
Стародуб
11
Левицкий
18
Мирошниченко
77
Гащенков
40
Бавин
10
Петров
75
Жамалетдинов
5
Осипов
21
Остойич
21
Остойич
5
Осипов
9
Фольмер
8
Дудиев
8
Дудиев
9
Фольмер
77
Лазарев
4
Кленкин
4
Кленкин
77
Лазарев
6
Кузьмин
19
Пряхин
19
Пряхин
6
Кузьмин
30
Гузина
97
Гогричиани
97
Гогричиани
30
Гузина
40
Бавин
10
Симонян
10
Симонян
40
Бавин
11
Стародуб
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Стародуб
75
Жамалетдинов
9
Алиев
9
Алиев
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
13
Даниил Григорьев
ПВ
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
39
Максим Бориско
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Тарас Шевченко (Калининград)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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