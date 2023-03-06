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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Рубин
Кубань - Рубин: обзор матча 06 марта 2023
Кубань
06.03.2023, понедельник, 17:30
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
45'
Н. Абдоков
42'
А. Зотов
49'
А. Грицаенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Рубин
81'
Замена
Е. Тесленко
️️️️
Р. Безруков
76'
Желтая карточка
Р. Безруков
72'
Замена
М. Уридия
️️️️
В. Лисакович
Желтая карточка
Н. Абдоков
62'
61'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
И. Горбунов
60'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Самошников
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Грицаенко
46'
Замена
Д. Митков
️️️️
Д. Фамейе
ГОЛ! 1:1!
Н. Абдоков
45'
43'
Желтая карточка
А. Зотов
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Зотов
38'
Желтая карточка
И. Самошников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
80
Андрей Шерешков
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
36
Азамат Гурфов
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
71
Илья Рожков
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
4-1-3-2
1
Нестеренко
96
Смирнов
72
Позняк
30
Таказов
81
Сидоров
21
Махатадзе
11
Цаллагов
99
Абдоков
80
Шерешков
9
Архипов
9
Мосейчук
4-2-2-2
99
Дюпин
14
Мартынович
12
Ширяев
27
Грицаенко
71
Самошников
21
Зотов
23
Безруков
18
Попов
17
Горбунов
99
Лисакович
7
Фамейе
71
Самошников
70
Кабутов
70
Кабутов
71
Самошников
23
Безруков
2
Тесленко
2
Тесленко
23
Безруков
17
Горбунов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
17
Горбунов
99
Лисакович
25
Уридия
25
Уридия
99
Лисакович
7
Фамейе
45
Митков
45
Митков
7
Фамейе
Остались в запасе
Кубань
Рубин
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
10
Максим Лаук
ЛВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
71
Илья Рожков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
15
Аркадий Солоп
ПП
10
Максим Лаук
ЛВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
71
Илья Рожков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Кубань - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Илья Елеференко (Москва)
Хамид Талаев (Грозный)
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Чебан (Москва)
AVAR – Дмитрий Чельцов (Москва)
Резервный судья:
Юнус Кошко (Белореченск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Сергей Мартынов (Москва)
Стадион:
Кубань
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