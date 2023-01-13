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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 13 января 2023
Наполи
13.01.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
5 : 1
Завершен
Ювентус
14'
В. Осимхен
39'
Х. Кварацхелия
55'
А. Ррахмани
65'
В. Осимхен
72'
Э. Эльмас
42'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Ювентус
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Кварацхелия
89'
82'
Замена
М. Соуле
️️️️
А. Рабьо
Замена
Д. Распадори
️️️️
В. Осимхен
78'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
78'
73'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Данило
73'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 5:1!
Э. Эльмас
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
72'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
70'
ГОЛ! 4:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Х. Кварацхелия
65'
56'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Милик
56'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
ГОЛ! 3:1!
А. Ррахмани
Пас отдал
Х. Кварацхелия
55'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
46'
44'
Желтая карточка
Данило
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
А. Милик
ГОЛ! 2:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
В. Осимхен
39'
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
3-1-2-3-1
13
Щесны
13
Данило
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
11
Ди Мария
14
Кьеза
18
Костич
30
Милик
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
7
Кварацхелия
11
Лосано
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Распадори
18
Распадори
45
Осимхен
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
11
Ди Мария
21
Миретти
21
Миретти
11
Ди Мария
13
Данило
16
Айлинг
16
Айлинг
13
Данило
12
Рабьо
18
Соуле
18
Соуле
12
Рабьо
30
Милик
9
Кен
9
Кен
30
Милик
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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