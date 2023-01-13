Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Оуд-Хеверли
Вестерло - Оуд-Хеверли: обзор матча 13 января 2023
Вестерло
13.01.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
79'
Д. Нене
51'
М. Гонсалес
56'
М. Гонсалес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Оуд-Хеверли
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Р. Нойштедтер
90'
+1
88'
Замена
Й. Дом
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
84'
Красная карточка
Х. Мендиль
83'
Замена
К. Малинов
️️️️
С. Схрайверс
ГОЛ! 1:2!
Д. Нене
Пас отдал
И. Ветокеле
79'
77'
Желтая карточка
С. Схрайверс
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
77'
Замена
R. Seigers
️️️️
Т. Диркс
74'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
М. Фикселлес
66'
Желтая карточка
С. Болат
57'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Гонсалес
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
Х. Мендиль
46'
Замена
С. Кийин
️️️️
М. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
24
Каспер Де Норре
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Оуд-Хеверли
6
Йорен Дом
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
2-2-3-3
26
Болат
32
Йорданов
28
Тагир
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
29
Де Куйпер
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
45
Нене
9
Фостер
55
Диркс
4-1-1-3
77
Кожокару
27
Патрис
28
Плетинкс
16
Рикка
37
Мендиль
16
Кейта
24
Де Норре
9
Гонсалес
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
55
Диркс
23
23
55
Диркс
33
Нойштедтер
17
Ваэзен
17
Ваэзен
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
25
Ветокеле
25
Ветокеле
19
Фикселлес
23
Торстейнссон
6
Дом
6
Дом
23
Торстейнссон
16
Кейта
13
Кийин
13
Кийин
16
Кейта
8
Схрайверс
33
Малинов
33
Малинов
8
Схрайверс
Остались в запасе
Вестерло
Оуд-Хеверли
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Вестерло - Оуд-Хеверли
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
Новости команд
Все
Вестерло
Оуд-Хеверли
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
1
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+