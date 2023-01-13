Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Миррен
Хартс - Сент-Миррен: обзор матча 13 января 2023
Хартс
13.01.2023, пятница, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Миррен
29'
Б. Маккей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Сент-Миррен
Замена
А. Форрест
️️️️
Э. Халидэй
87'
85'
Замена
И. Брофи
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Д. Джиннелли
76'
Замена
Г. Куоль
️️️️
Б. Маккей
76'
67'
Замена
Д. Аюнга
️️️️
А. Грейв
Замена
К. Девлин
️️️️
А. Кокрейн
60'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
58'
54'
Желтая карточка
Д. Галлахер
45'
Желтая карточка
К. Мэйн
ГОЛ! 1:0!
Б. Маккей
Пас отдал
Э. Халидэй
29'
Желтая карточка
М. Смит
24'
23'
Желтая карточка
К. Баккус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
3
Ричард Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
43
Murray Campbell
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
15
Дилан Рид
ОП
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
11
Грег Килти
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
11
Джона Аюнга
ЦФ
4-2-1-2
2
Смит
5
Хилл
15
Роулес
11
Халидэй
6
Сиббик
20
Кокрейн
23
Снодграсс
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
3-2-1-3
31
Карсон
31
Галлахер
5
О'Хара
17
Тансер
13
Гогич
25
Баккус
8
Флинн
3
Тэйлор
30
Мэйн
21
Грейв
20
Кокрейн
14
Девлин
14
Девлин
20
Кокрейн
11
Халидэй
14
Форрест
14
Форрест
11
Халидэй
10
Маккей
36
Куоль
36
Куоль
10
Маккей
11
Джиннелли
11
Хамфрис
11
Хамфрис
11
Джиннелли
3
Тэйлор
27
Брофи
27
Брофи
3
Тэйлор
21
Грейв
11
Аюнга
11
Аюнга
21
Грейв
Остались в запасе
Хартс
Сент-Миррен
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
27
Петер Урминский
ВР
43
Murray Campbell
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
15
Дилан Рид
ОП
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
43
Murray Campbell
ЦЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
15
Дилан Рид
ОП
30
Фрейзер Тэйлор
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хартс - Сент-Миррен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тайнкасл
Новости команд
Все
Хартс
Сент-Миррен
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+