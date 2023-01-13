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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Сивасспор
Кайсериспор - Сивасспор: обзор матча 13 января 2023
Кайсериспор
13.01.2023, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Сивасспор
23'
М. Хосейни
31'
О. Кеман
41'
Г. Саздаги
69'
О. Кеман
52'
Р. Ялчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Сивасспор
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
Г. Саздаги
90'
90'
Замена
У. Чифтци
️️️️
К. Н'Жи
Замена
А. Карими
️️️️
О. Кеман
85'
80'
Желтая карточка
Р. Ялчин
Желтая карточка
Д. Коловециос
80'
80'
Желтая карточка
З. Эрдал
Желтая карточка
М. Хосейни
80'
Замена
Я. Ака
️️️️
Л. Кароль
72'
ГОЛ! 4:1!
О. Кеман
69'
66'
Замена
К. Ангильский
️️️️
А. Муса
54'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
52'
ГОЛ! 3:1!
Р. Ялчин
46'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Ф. Ульвестад
46'
Замена
А. Окюмюш
️️️️
К. Кейта
46'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
М. Градель
ГОЛ! 3:0!
Г. Саздаги
Пас отдал
О. Кеман
41'
40'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
ГОЛ! 2:0!
О. Кеман
Пас отдал
Г. Саздаги
31'
25'
Желтая карточка
Д. Османпаша
ГОЛ! 1:0!
М. Хосейни
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Карлос Манэ
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
6
Али Карими
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
88
Этем Балчи
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
3-1-4-2
1
Генен
23
Кароль
5
Хосейни
4
Коловециос
15
Кампаньяро
20
Карлос Манэ
8
Кеман
43
Менса
6
Булут
25
Саздаги
20
Кардозу
3-1-4-2
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
58
Эрдал
6
Кейта
8
Харисис
10
Градель
6
Ульвестад
6
Ялчин
9
Н'Жи
7
Муса
8
Кеман
6
Карими
6
Карими
8
Кеман
23
Кароль
79
Ака
79
Ака
23
Кароль
25
Саздаги
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
25
Саздаги
9
Н'Жи
3
Чифтци
3
Чифтци
9
Н'Жи
6
Кейта
23
Окюмюш
23
Окюмюш
6
Кейта
6
Ульвестад
37
Арслан
37
Арслан
6
Ульвестад
7
Муса
19
Ангильский
19
Ангильский
7
Муса
10
Градель
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
10
Градель
Остались в запасе
Кайсериспор
Сивасспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
88
Этем Балчи
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
88
Этем Балчи
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Кайсериспор - Сивасспор
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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