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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лидс
Астон Вилла - Лидс: обзор матча 13 января 2023
Астон Вилла
13.01.2023, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
3'
Л. Бэйли
64'
Э. Буэндия
83'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Лидс
Желтая карточка
Э. Мартинес
90'
+2
89'
Желтая карточка
И. Мелье
88'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Р. Кох
83'
ГОЛ! 2:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Д. Гелхардт
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Буэндия
82'
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Рэмзи
81'
78'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Б. Ааронсон
78'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Рока
67'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Д. Харрисон
66'
Замена
М. Вебер
️️️️
П. Стрейк
Желтая карточка
Б. Камара
64'
ГОЛ! 2:0!
Э. Буэндия
64'
33'
Желтая карточка
Р. Кох
Замена
Д. Ингс
️️️️
О. Уоткинс
32'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
10'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
Б. Камара
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
12
Тайлер Адамс
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Кадан Янг
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-2-1-3
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
8
Камара
12
Луис
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
10
Буэндия
4-2-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Стрейк
4
Кох
6
Купер
21
Рока
12
Адамс
29
Гнонто
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
41
Рэмзи
8
Сансон
8
Сансон
41
Рэмзи
10
Буэндия
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Буэндия
11
Уоткинс
28
Ингс
28
Ингс
11
Уоткинс
21
Рока
20
Гринвуд
20
Гринвуд
21
Рока
4
Кох
23
Фирпо
23
Фирпо
4
Кох
4
Стрейк
8
Вебер
8
Вебер
4
Стрейк
11
Ааронсон
11
Гелхардт
11
Гелхардт
11
Ааронсон
11
Харрисон
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
11
Харрисон
Остались в запасе
Астон Вилла
Лидс
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Жоэль
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Кадан Янг
ЛВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Астон Вилла - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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