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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 22 января 2023
Ювентус
22.01.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 3
Завершен
Аталанта
25'
А. Ди Мария (П)
34'
А. Милик
65'
Данило
4'
А. Лукман
46'
Й. Меле
53'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Аталанта
90'
+3
Желтая карточка
Х. Хатебур
Желтая карточка
Ф. Кьеза
90'
+3
84'
Замена
М. Руджери
️️️️
Й. Меле
83'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Эдерсон
83'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Н. Фаджоли
81'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
А. Ди Мария
74'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Милик
74'
66'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ж. Бога
ГОЛ! 3:3!
Данило
Пас отдал
А. Ди Мария
65'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Костич
61'
53'
ГОЛ! 2:3!
А. Лукман
Пас отдал
Ж. Бога
49'
Желтая карточка
Эдерсон
46'
ГОЛ! 2:2!
Й. Меле
Пас отдал
А. Лукман
ГОЛ! 2:1!
А. Милик
Пас отдал
Н. Фаджоли
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ди Мария
25'
15'
Замена
М. Демирал
️️️️
Х. Луис Паломино
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Пас отдал
Ж. Бога
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Щесны
26
Сандро
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
18
Костич
29
Фаджоли
11
Ди Мария
30
Милик
3-3-1-1-2
1
Муссо
2
Толой
42
Скальвини
19
Паломино
21
Меле
15
де Рон
33
Хатебур
13
Эдерсон
13
Бога
19
Хойлунд
11
Лукман
18
Костич
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Костич
11
Ди Мария
21
Миретти
21
Миретти
11
Ди Мария
29
Фаджоли
7
Куадрадо
7
Куадрадо
29
Фаджоли
30
Милик
9
Кен
9
Кен
30
Милик
21
Меле
13
Руджери
13
Руджери
21
Меле
19
Паломино
28
Демирал
28
Демирал
19
Паломино
13
Эдерсон
19
Джимсити
19
Джимсити
13
Эдерсон
13
Бога
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Бога
19
Хойлунд
10
Муриэль
10
Муриэль
19
Хойлунд
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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