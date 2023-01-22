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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лилль - По
Лилль - По: обзор матча 22 января 2023
Лилль
22.01.2023, воскресенье, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
По
37'
X. Kouassi (АГ)
79'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лилль - По
Замена
M. Makhabe
️️️️
Д. Дэвид
89'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
М. Байо
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
79'
Замена
Исмаили
️️️️
Э. Жегрова
74'
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Балеба
74'
55'
Замена
Ш. Боли
️️️️
M. George
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
X. Kouassi
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
По
5
Ное Соу
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
19
Matteo Makhabe
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
По
20
Александре Оллеро
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
3-2-2-3
30
Шевалье
18
Диаките
6
Фонте
4
Александро
20
Балеба
21
Андре
5
Кабелла
11
Жегрова
18
Байо
15
Дэвид
22
Веа
2-2-1
5
Соу
5
4
10
Сильвестр
9
11
Жегрова
31
Исмаили
31
Исмаили
11
Жегрова
15
Дэвид
19
19
15
Дэвид
20
Балеба
7
Гомес
7
Гомес
20
Балеба
18
Байо
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
18
Байо
9
70
Боли
70
Боли
9
Остались в запасе
Лилль
По
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
20
Александре Оллеро
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Лилль - По
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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Лилль
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