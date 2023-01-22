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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Мидлсбро
Сандерленд - Мидлсбро: обзор матча 22 января 2023
Сандерленд
22.01.2023, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
51'
Р. Стюарт
81'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Мидлсбро
83'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Р. МакГри
Замена
А. Ба
️️️️
П. Робертс
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Диалло
Пас отдал
П. Робертс
81'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Кларк
81'
Замена
Б. Райт
️️️️
А. Алезе
70'
65'
Замена
К. Арчер
️️️️
М. Форсс
52'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
М. Крукс
ГОЛ! 1:0!
Р. Стюарт
51'
Пенальти не реализован!
Р. Стюарт
51'
50'
Желтая карточка
М. Форсс
49'
Красная карточка
Д. Фрай
16'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Замена
Э. Мишу
️️️️
К. Эванс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
21
Элис Тэйлор
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
43
Леон Даяку
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Паттерсон
23
Батт
34
Алезе
30
Эванс
5
Баллард
32
Хьюм
6
Нил
16
Робертс
16
Диалло
47
Кларк
31
Стюарт
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
16
Хаусон
25
Крукс
8
МакГри
30
Хакни
3
Гилс
26
Ленихэн
88
Форсс
29
Акпом
34
Алезе
3
Райт
3
Райт
34
Алезе
16
Робертс
31
Ба
31
Ба
16
Робертс
30
Эванс
20
Мишу
20
Мишу
30
Эванс
47
Кларк
19
Беннетт
19
Беннетт
47
Кларк
25
Крукс
17
МакНэйр
17
МакНэйр
25
Крукс
8
МакГри
20
Уотмор
20
Уотмор
8
МакГри
88
Форсс
9
Арчер
9
Арчер
88
Форсс
Остались в запасе
Сандерленд
Мидлсбро
1
Алекс Басс
ВР
21
Элис Тэйлор
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
21
Элис Тэйлор
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Сандерленд - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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