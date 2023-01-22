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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - ПАС Ламия
Левадиакос - ПАС Ламия: обзор матча 22 января 2023
Левадиакос
22.01.2023, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - ПАС Ламия
Замена
Б. Сако
️️️️
К. Думциос
90'
84'
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
Л. Романич
84'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
С. Цилулис
77'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
К. Нуньес
65'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Н. Вергос
Замена
К. Луалуа
️️️️
Ж. Торо
60'
Замена
А. Дабо
️️️️
А. Мейя
56'
Желтая карточка
А. Мейя
45'
35'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
8
Георгиос Никас
ЦП
12
Альфредо Мейя
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
75
Ermis Selimaj
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Лазар Романич
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Левадиакос
15
Яннис Ангелопулос
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
29
Патрик Баанак
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
42
Абдулайе Дабо
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
ПАС Ламия
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
11
Рубен Мартинес
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
4
Иван Горанов
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
4-2-3-1
97
Стоянович
30
Панайоту
5
Соуза
22
Цимопулос
19
Цапрас
8
Никас
12
Мейя
44
Торо
77
Вракас
27
Моутинью
7
Думциос
4-2-2-2
31
Шаранов
23
Корнезос
2
Василантонопулос
75
5
Дзанетопулос
16
Бехарано
14
Сливка
23
Цилулис
11
Нуньес
9
Вергос
9
Романич
12
Мейя
42
Дабо
42
Дабо
12
Мейя
44
Торо
25
Луалуа
25
Луалуа
44
Торо
7
Думциос
20
Сако
20
Сако
7
Думциос
23
Цилулис
11
Мартинес
11
Мартинес
23
Цилулис
11
Нуньес
8
Цандарис
8
Цандарис
11
Нуньес
9
Романич
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
9
Романич
9
Вергос
9
Манусос
9
Манусос
9
Вергос
Остались в запасе
Левадиакос
ПАС Ламия
15
Яннис Ангелопулос
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
29
Патрик Баанак
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Главный тренер
Ясминко Велич
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
15
Яннис Ангелопулос
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
29
Патрик Баанак
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Левадиакос - ПАС Ламия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
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