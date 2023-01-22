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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лугано
Сьон - Лугано: обзор матча 22 января 2023
Сьон
22.01.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Лугано
24'
В. Сиприен
76'
У. Думбия (АГ)
3'
М. Амура
33'
Р. Штеффен
90+4'
Ж. Целар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Лугано
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Ж. Целар
Пас отдал
Р. Мачек
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
В. Сиприен
86'
81'
Замена
Р. Мачек
️️️️
М. Боттани
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
У. Думбия
76'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
M. Araz
68'
65'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Хайдари
Замена
Итаитинга
️️️️
Д. Сио
61'
Желтая карточка
В. Сиприен
58'
46'
Замена
И. Алиседа
️️️️
М. Амура
40'
Желтая карточка
А. Хайдари
Желтая карточка
M. Araz
39'
36'
Замена
К. Хайризи
️️️️
Л. Лукас Маи
33'
ГОЛ! 1:2!
Р. Штеффен
Пас отдал
М. Амура
ГОЛ! 1:1!
В. Сиприен
Пас отдал
И. Шуареф
24'
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Амура
Пас отдал
Р. Штеффен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
44
Alexandre Nsakala
ЦЗ
29
Жиль Ричард
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
4-3-3
13
Линднер
2
Шмид
15
Каваре
3
Циглер
14
Лаванчи
31
Поа
8
Гргич
25
Сиприен
7
Шуареф
13
Сио
8
4-1-1-1-3
58
Осигве
5
Дапрела
21
Хайдари
34
Аригони
17
Маи
20
Думбия
14
Саббатини
11
Штеффен
10
Боттани
9
Целар
9
Амура
25
Сиприен
7
Дзуффи
7
Дзуффи
25
Сиприен
13
Сио
76
Итаитинга
76
Итаитинга
13
Сио
8
81
Стоилькович
81
Стоилькович
8
17
Маи
28
Хайризи
28
Хайризи
17
Маи
10
Боттани
28
Мачек
28
Мачек
10
Боттани
21
Хайдари
4
Эспиноса
4
Эспиноса
21
Хайдари
9
Амура
31
Алиседа
31
Алиседа
9
Амура
Остались в запасе
Сьон
Лугано
18
Кевин Фикеншер
ВР
44
Alexandre Nsakala
ЦЗ
29
Жиль Ричард
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
13
Serif Berbic
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
44
Alexandre Nsakala
ЦЗ
29
Жиль Ричард
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Сьон - Лугано
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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