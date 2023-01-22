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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Истанбулспор
Трабзонспор - Истанбулспор: обзор матча 22 января 2023
Трабзонспор
22.01.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Истанбулспор
33'
Ю. Языджи
49'
М. Бартра
51'
Т. Бакасетас
64'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Истанбулспор
81'
Замена
В. Темель
️️️️
В. Этеми
Замена
Э. Барди
️️️️
А. Омюр
75'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
М. Сиопис
70'
Замена
У. Бозок
️️️️
М. Гомес
70'
ГОЛ! 4:0!
Трезеге
Пас отдал
М. Гамшик
64'
Замена
Трезеге
️️️️
Т. Бакасетас
61'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Ю. Языджи
60'
56'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
М. Сарикайя
Желтая карточка
Ю. Языджи
53'
ГОЛ! 3:0!
Т. Бакасетас
51'
ГОЛ! 2:0!
М. Бартра
49'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
66
Али Ясар
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
12
Махамаду Ба
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
44
Юсуф Эзер
ЛВ
11
Aldin Cajic
ЦП
8
Вефа Темель
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
4
Денсвил
33
Перес
33
Омюр
6
Сиопис
97
Языджи
9
Бакасетас
21
Джанини
9
Гомес
4-1-2-2
1
Йенсен
13
Бербер
66
Ясар
21
Есиль
23
Эрдоган
24
Сарикайя
23
Рроца
72
Этеми
11
Топалли
12
Ба
6
Сиопис
34
Хасполат
34
Хасполат
6
Сиопис
97
Языджи
17
Гамшик
17
Гамшик
97
Языджи
33
Омюр
10
Барди
10
Барди
33
Омюр
9
Бакасетас
7
Трезеге
7
Трезеге
9
Бакасетас
9
Гомес
17
Бозок
17
Бозок
9
Гомес
72
Этеми
8
Темель
8
Темель
72
Этеми
24
Сарикайя
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
24
Сарикайя
Остались в запасе
Трабзонспор
Истанбулспор
54
Таха Тепе
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
11
Aldin Cajic
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
11
Aldin Cajic
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Трабзонспор - Истанбулспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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