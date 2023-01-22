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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Эшторил
Маритиму - Эшторил: обзор матча 22 января 2023
Маритиму
22.01.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 0
Завершен
Эшторил
3'
Р. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Эшторил
Желтая карточка
Э. Коста
90'
Замена
Д. Коллард
️️️️
Р. Сантос
89'
Желтая карточка
Р. Сантос
83'
82'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Мешер
Замена
Э. Коста
️️️️
П. Лиза
75'
Желтая карточка
Ниту
67'
67'
Замена
Беншимоль
️️️️
Эрисон
67'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Д. Леа Силики
Замена
Ниту
️️️️
Хадаш
65'
Желтая карточка
П. Лиза
64'
60'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
Вторая желтая
Ж. Афонсо
60'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
57'
47'
Желтая карточка
Д. Леа Силики
Замена
А. Видигаль
️️️️
Вал
46'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
П. Морено
46'
46'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
М. Ндиайе
Желтая карточка
Вал
41'
Желтая карточка
В. Коста
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сантос
Пас отдал
П. Морено
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
31
Георгий Макаридзе
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
97
Вал
ОП
21
Жоао Афонсо
ОП
8
Хадаш
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
3
Мойзес Москера
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
5
Дилан Коллард
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
6
Ниту
ЦП
31
Марсело Карне
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
91
Мабрук Руаи
ОП
33
Жоау Маркеш
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
3-2-1-1-3
31
Макаридзе
87
Коста
15
Сантос
2
Винк
97
Вал
21
Афонсо
8
Хадаш
38
Перейра
30
Лиза
24
Морено
3
Москера
4-1-1-3-1
99
Фигейра
22
Сантуш
31
Жоаозиньо
17
Мешер
5
Виталь
19
Ндиайе
17
Леа Силики
7
Гувейя
12
Карвалью
12
Жеральдеш
99
Эрисон
15
Сантос
5
Коллард
5
Коллард
15
Сантос
8
Хадаш
6
Ниту
6
Ниту
8
Хадаш
97
Вал
7
Видигаль
7
Видигаль
97
Вал
24
Морено
10
Бельтраме
10
Бельтраме
24
Морено
30
Лиза
12
Коста
12
Коста
30
Лиза
19
Ндиайе
7
Мартиньш
7
Мартиньш
19
Ндиайе
99
Эрисон
7
Беншимоль
7
Беншимоль
99
Эрисон
17
Леа Силики
20
Карлос
20
Карлос
17
Леа Силики
17
Мешер
20
Араужо
20
Араужо
17
Мешер
Остались в запасе
Маритиму
Эшторил
55
Мигель Силва
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
31
Марсело Карне
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
91
Мабрук Руаи
ОП
33
Жоау Маркеш
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
31
Марсело Карне
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
91
Мабрук Руаи
ОП
33
Жоау Маркеш
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Маритиму - Эшторил
7
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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